Испанский премьер призывает каталонцев отказаться от "эскалации радикализма"

Мариано Рахой обещает твердо и сурово отвечать на все незаконные действия

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал президента Каталонии Карлеса Пучдемона уйти в отставку и отменить планы по проведению референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

"Вернитесь к закону и демократии, откажитесь раз и навсегда от этой эскалации радикализма", - сказал Рахой, выступая с официальным заявлением в своей резиденции.

Он отметил, что "все еще есть время избежать большего зла", и призвал каталонских лидеров соблюдать закон.

"Каждое незаконное действие и любое нарушение получат ответ, который будет твердым, пропорциональным и суровым", - предупредил премьер.

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Рахой подчеркнул, что испанское правительство никогда не признает референдум законным.

Напомним, испанское правительство пытается воспрепятствовать проведению признанного антиконституционным референдума, намеченного на 1 октября. После того как каталонский парламент в вечером среду, 6 сентября, принял закон о референдуме по отделению этого региона от остальной Испании, испанские власти анонсировали контрмеры.

Поскольку принятый в Барселоне закон нарушает конституцию Испании, которая не допускает раздел страны, то правительство обратилось в Конституционный суд (КС), который приостановил действие этого закона. Кроме того, Мадрид призывает привлечь к уголовной ответственности лидеров сепаратистов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей уже потребовал привлечь к уголовной ответственности – за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" – председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

В среду, 20 сентября, полиция задержала 14 чиновников правительства Каталонии и провела обыски в офисах регионального правительства в Барселоне в связи с подготовкой запрещенного Мадридом референдума.