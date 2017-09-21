В США допросят руководство Twitter по делу о вмешательстве РФ в американские выборы

Комитет по разведке Сената США вызвал руководство компании Twitter на допрос по делу о вмешательстве России в выборы президента США осенью 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

Представители Twitter проведут встречу с сотрудниками комитета по разведке Сената США на следующей неделе. Следователи изучают распространение Россией фейковых новостей и пропаганду в социальных сетях в ходе выборов американского президента.

Напомним, Федеральное бюро расследований США считает, что некоторые учетные записи в соцсетях, через которые распространялись фейковые новости во время президентской избирательной кампании в США, были частью российской кампании по дезинформации.