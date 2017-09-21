Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, известный своей любовью к оригинальным носкам, покорил соцсети очередной парой.
На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорке 20 сентября канадский премьер пришел в носках с Чубаккой.
"Джастин Трюдо, я думал, мы друзья? Носки с Чубаккой?", – пошутил звезда "Звездного пути" Уильям Шатнер.
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Это не единственные носки по мотивам "Звездных войн" в коллекции канадского премьера. Так, 4 мая, в Национальный день "Звездных войн", на встречу со своим ирландским коллегой политик надел носки с изображением дроидов из фильма.
Фото: twitter.com/garyhe