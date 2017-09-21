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Главная » Мир » "Запад-2017": Россия начала выводить военную технику из Беларуси
Военные учения "Запад-2017"

"Запад-2017": Россия начала выводить военную технику из Беларуси

"Запад-2017": Россия начала выводить военную технику из Беларуси
Российская военная техника на станции Верейцы, Беларусь, 21 сентября 2017

Российские войска должны быть выведены с территории Беларуси до 30 сентября

21.09.17 110
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Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017".

Об этом с места событий сообщают корреспонденты белорусской редакции Радио Свобода.

По их данным, 21 сентября на железнодорожной станции Верейцы находятся около 50 танков различной модификации, большинство из них уже загружены на платформы.

По словам местных жителей, техника с полигона, на котором проходили учения, прибыла своим ходом вечером 20 сентября.

Напомним, совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории Беларуси с 14 до 20 сентября. По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 200 военнослужащих.

Страны-соседи Беларуси беспокоились, что Кремлю учения нужны для превращения Беларуси в плацдарм для наступления на Украину. Министерство обороны Беларуси отмечало "оборонительный" характер учений "Запад-2017" и обещало, что все российские военнослужащие, которые принимают в них участие, оставят белорусскую территорию до 30 сентября.

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