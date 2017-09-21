Испания предложила Каталонии автономное финансирование вместо референдума

Министерство экономики Испании готово обсудить новые модели финансирования Каталонии с лидерами региона, если они отменят планы проведения референдума о независимости. Об этом заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, передает Европейская правда со ссылкой на El Mundo.

"Если планы по независимости отменят, мы можем говорить. Каталония уже имеет значительную автономию, но мы могли бы говорить о реформе финансирования и других вопросах", – сказал де Гиндос.

Регионы Испании платят налоги центральному правительству, после чего они получают квоты на здравоохранение, образование и государственную инфраструктуру.

Каталония с населением 7,5 млн человек получает примерно 1,5 млрд евро в месяц из Мадрида на покрытие основных услуг.

Правительство Каталонии давно недовольно распределением финансирования и считает, что Мадрид должен отдавать больше. Де Гиндос считает, что этот вопрос можно обсуждать.

"В 2012 году был разгар кризиса, и наша цель состояла в том, чтобы спасти Испанию... но теперь ситуация изменилась, у нас больше фискального пространства, у нас есть восстановление, и это открывает новые возможности для дискуссий", – сказал он.

Напомним, на этой неделе Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума о независимости.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

20 сентября тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдума о независимости и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников.