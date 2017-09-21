Президент Филиппин пообещал казнить сына за связь с наркодилерами

Президент Филиппин во время своего выступления вечером 20 сентября перед правительственными работниками в президентском дворце в Маниле заявил, что его сын Паоло будет убит, если обвинения в незаконном обороте наркотиков против молодого политика будут подтверждены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegraph.

Он отметил, что полиция, которая совершит казнь, будет защищена от судебного преследования.

"Ранее я говорил: "Если у меня есть дети, которые употребляют наркотики, убейте их, чтобы людям нечего было сказать". И я сказал Пулону (прозвище Паоло, – ред.): "Мой приказ – убить тебя, если тебя поймают, и я защищу полицию, которая убьет тебя, если это правда", – заявил Дутерте.

Напомним, в сентябре в отношении 42-летнего Паоло Дутерте было начато сенатское расследование по обвинению со стороны оппозиционного депутата. Сына президента подозревают в том, что он был членом китайского синдиката, который осуществлял поставки метамфетамина в Филиппины из Китая.