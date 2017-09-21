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Главная » Мир » Юнкер назвал лидеров ЕС "невежественными" за критику его речи

Юнкер назвал лидеров ЕС "невежественными" за критику его речи

Юнкер назвал лидеров ЕС "невежественными" за критику его речи
Жан-Клод Юнкер / Фото: The Guardian

В их числе оказались премьер-министры Нидерландов и Дании

21.09.17 195
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал "состояние невежества" некоторых лидеров ЕС, которые были удивлены его речью "О состоянии Союза", в которой он предложил реформу ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Его предложения включали создание поста президента ЕС и создание "инструмента присоединения к еврозоне" с технической и финансовой помощью для стран, которые еще не перешли на евро.

Некоторые лидеры ЕС, в том числе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его датский коллега Ларс Люкке Расмуссен, почти сразу ответили, что такие реформы не нужны.

Выступая перед представителями работодателей и работников Европейского экономического и социального комитета, Юнкер сказал, что многие из его предложений уже предусмотрены Лиссабонским договором, и он был очень удивлен, увидев удивленную реакцию, в том числе, со стороны "глав государств и правительств".

"Если упоминание о правилах Договора вызывает такое удивление, это показывает состояние невежества многих лиц, которые делают вид, что могут возглавлять Европу при любых обстоятельствах", – сказал Юнкер.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступает за вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. 

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