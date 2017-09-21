Манафорт помогает курдам организовать референдум о независимости в Ираке, – СМИ

Бывший глава избирательного штаба президента Соединенных Штатов Пол Манафорт помогает лидерам курдской автономии организовать референдум о независимости от Ирака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Так, согласно информации издания, Манафорт согласился оказать помощь в организации референдума летом, примерно в тот же период, когда следователи устроили обыск в его доме в Вирджинии.

Сообщается, что сын главы Иракского Курдистана Масуда Барзани – Масрур вышел на Манафорта через посредника. Барзани организовал визит экс-главы штаба Трампа на север Ирака. Там Манафорт обещал оказать помощь в организации референдума и продвигать вопрос признания Курдистана на Западе.

Пресс-секретарь Барзани подтвердил, что Манафорта наняли для "помощи во время и после референдума".

По словам пресс-секретаря, Манафорт работает над курдским референдумом вместе с Филиппом М. Гриффином, с которым они сотрудничали во время работы в Украине в качестве политического консультанта беглого бывшего президента Виктора Януковича.

В свою очередь, представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что "его клиент не обсуждает ни нынешних, ни будущих своих работодателей".

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Напомним, ранее иракский Верховный суд приостановил референдум о независимости Курдистана, провозглашенный курдским парламентом в одностороннем порядке.

Курдский парламент проголосовал за поддержку референдума 25 сентября. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади же призвал суд не разрешать "любому региону или провинции отделиться от Ирака".