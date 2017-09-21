Трамп анонсировал новые санкции в отношении КНДР

При этом президент США предпринимает шаги, чтобы попытаться решить проблему "без войны"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Северной Кореи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы будем вводить больше санкций в отношении Северной Кореи", – заявил Трамп журналистам в Нью-Йорке, в ходе Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций.

Согласно информации Bloomberg, глава США пообещал новые санкции против КНДР перед встречей в четверг с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить растущий кризис в отношении программы вооружений Пхеньяна.

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Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер сказал утром 21 сентября, что Трамп предпринимает шаги, чтобы попытаться решить проблему "без войны".

Также, он добавил, что Трамп объявит об этом на встрече с японскими и южнокорейскими лидерами, основными союзниками США в регионе.