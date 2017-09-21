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Главная » Мир » Россия и США вплотную приблизились друг к другу в Сирии

Россия и США вплотную приблизились друг к другу в Сирии

Россия и США вплотную приблизились друг к другу в Сирии
Иллюстрация: Росбалт

Обе стороны заявляют о провокациях

21.09.17 922
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Минобороны России обвинило США в передаче террористам в Сирии информации, которая позволила окружить взвод российской военной полиции. Это, по мнению Москвы, сделано, чтобы помешать успешному наступлению сирийских войск при российской поддержке.

США, в свою очередь, обвиняют Россию в авиаударах по своим союзникам и вблизи расположения американских бойцов.

Медуза представила хронику противостояния. 

Россия вместе с Ираном и Турцией с мая 2017 года пытается установить в Сирии зоны деэскалации. 

15 сентября состоялся шестой раунд переговоров, на котором удалось согласовать границы всех четырех зон, где должны ввести режим прекращения огня. Последней стала зона в провинции Идлиб на северо-западе страны, о которой удалось договориться только в сентябре. Туда решили отправить российскую военную полицию.

20 сентября Минобороны России заявило о наступлении террористов из "Джебхат ан-Нусры" в зоне Идлиб. 

По версии Москвы, одной из целей боевиков был захват взвода военной полиции (29 человек), недавно начавшего работу в провинции. На помощь полицейским отправили силы спецназа, которые смогли прорвать окружение и вернуться на территорию, контролируемую сирийскими войсками. Ранения получили трое спецназовцев.

За этой атакой, по версии Москвы, прямо или косвенно стоят Соединенные Штаты. Как рассказал источник "Коммерсанта" в Минобороны, спецслужбы США намеренно или случайно передали данные о расположении российских и сирийских войск террористам. Сделано это, как заявляют в Минобороны, не для дестабилизации обстановки в Идлибе, а чтобы повлиять на ситуацию в другой части страны — в городе Дейр-эз-Зор.

В Дейр-эз-Зоре силы, поддерживаемые Россией, вплотную подошли к тем, кого поддерживают США. С запада к городу в сентябре смогла пробиться сирийская армия при поддержке России. Районы на восточном берегу Евфрата контролируют "Сирийские демократические силы" (СДС), вместе с которыми там находится спецназ США и медперсонал международной коалиции. 

21 сентября Минобороны РФ заметило, что США даже свернули операцию по освобождению Ракки, что позволило СДС перебросить силы к Дейр-эз-Зору. Как сирийская армия, так и СДС заявляют о намерении отвоевать город у ИГИЛ. Минобороны России называет Дейр-эз-Зор "последним оплотом" террористов и обещает, что он будет взят за неделю.

Пентагон уже ответил, что заявления о причастности к атаке на российских военных не имеют под собой оснований. США сами обвинили Россию в ударах по позициям СДС, на которых могут находиться военные международной коалиции. Москва на это отвечает, что заранее предупреждает США о готовящихся ударах, которые направлены только против ИГИЛ.

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