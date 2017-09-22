США ввели новые санкции против Северной Кореи

Вашингтон отказывается от сотрудничества с компаниями, торгующими с КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореи. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Вашингтон вводит 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, которые побывали в Северной Корее и отказывается сотрудничать с лицами и компаниями, которые имеют торговые отношения с КНДР.

Запрет касается и тех судов, которые перегружают грузы на судна, посещающие Северную Корею.

Указ президента США Дональда Трампа также наделяет министерство финансов США, после консультаций с Госдепом, правом вводить санкции в отношении частных лиц, компаний и организаций, которые задействованы в таких отраслях, как рыболовство, текстильная и обрабатывающая промышленность, информационные технологии, медицина.

Также ограничения могут коснуться владельцев любого порта в Северной Корее, включая любой морской порт, аэропорт или сухопутный порт въезда.

Указ позволяет вводить санкции против любого иностранного финансового учреждения, которое сознательно проводит сделки связанные с торговлей с Северной Кореей.