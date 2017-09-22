Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Видео Цукерберг: Россия использовала Facebook для политической рекламы во время выборов президента США

Видео Цукерберг: Россия использовала Facebook для политической рекламы во время выборов президента США

<span class="label red">Видео</span> Цукерберг: Россия использовала Facebook для политической рекламы во время выборов президента США
Марк Цукерберг / Фото из открытых источников

Информация об активности РФ в соцсети передана в ФБР и Конгресс

22.09.17 243
000

Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в социальной сети политической рекламы во время прошлых выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР.

Об этом заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в видеообращении.

Facebook будет требовать, чтобы распространители политической рекламы раскрывали, кто платит за рекламу. Такое требование в соответствии с законодательством США применяется к политической рекламе по телевидению, но не касается социальных медиа.

"В мире всегда будут плохие, лживые люди и мы не можем предотвратить вмешательство правительств всех стран, но мы можем усложнить это, сильно усложнить. И это то, на чем мы собираемся сконцентрироваться", - завил он

Цукерберг сообщил, что Facebook активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать вмешательство российских властей в выборы президента США с помощью покупки политической рекламы в соцсети.

По его словам, специалистам Facebook удалось раскрыть активность РФ в соцсети, и вся полученная информация была направлена спецпрокурору.

"Мы также сообщили об этом Конгрессу, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комитеты Конгресса", - добавил основатель Facebook.

Он выразил надежду, что правительство США обнародует эти данные, когда расследование российского вмешательства в выборы будет завершено.

При этом Цукерберг заверил, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошедших американских выборов президента.

"Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы понять, как они использовали наши инструменты", - добавил он.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
США ввели новые санкции против Северной КореиРоссия и США вплотную приблизились друг к другу в СирииТрамп анонсировал новые санкции в отношении КНДР

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 8685
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5613
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 11239
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5593
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5139
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5791
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4836
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2105
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3793
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6182
  1. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 4818 / 5337
  2. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 2101 / 2952
  3. НБУ запускает новую систему банковских платежей 1923 / 2579
  4. Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира 1908 / 2604
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1636 / 37476
  6. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 1633 / 2320
  7. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 1386 / 1705
  8. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 1290 / 1482
  9. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 1232 / 11239
  10. Умерла самая богатая женщина планеты 1182 / 1485
  1. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 17 / 1705
  2. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 9 / 1830
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 7 / 11239
  4. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 7 / 2952
  5. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 7 / 5337
  6. Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз 5 / 867
  7. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 5 / 1482
  8. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 5 / 2320
  9. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4 / 37476
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.