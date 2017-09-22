Информация об активности РФ в соцсети передана в ФБР и Конгресс

Facebook обнаружил активность созданных Россией фейковых аккаунтов, для распространения в социальной сети политической рекламы во время прошлых выборов президента США и передал всю полученную информацию ФБР.

Об этом заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в видеообращении.

Facebook будет требовать, чтобы распространители политической рекламы раскрывали, кто платит за рекламу. Такое требование в соответствии с законодательством США применяется к политической рекламе по телевидению, но не касается социальных медиа.

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"В мире всегда будут плохие, лживые люди и мы не можем предотвратить вмешательство правительств всех стран, но мы можем усложнить это, сильно усложнить. И это то, на чем мы собираемся сконцентрироваться", - завил он

Цукерберг сообщил, что Facebook активно сотрудничает с американскими чиновниками и помогает им расследовать вмешательство российских властей в выборы президента США с помощью покупки политической рекламы в соцсети.

По его словам, специалистам Facebook удалось раскрыть активность РФ в соцсети, и вся полученная информация была направлена спецпрокурору.

"Мы также сообщили об этом Конгрессу, и я распорядился, чтобы наши специалисты отправили всю информацию об этой рекламе также и в комитеты Конгресса", - добавил основатель Facebook.

Он выразил надежду, что правительство США обнародует эти данные, когда расследование российского вмешательства в выборы будет завершено.

При этом Цукерберг заверил, что он и его команда продолжат расследование активности пользователей в соцсети во время прошедших американских выборов президента.

"Мы можем найти еще больше доказательств, и если это случится, мы продолжим работать с правительством. Мы расследуем вмешательства других государств, включая группировки из России и других стран бывшего СССР, чтобы понять, как они использовали наши инструменты", - добавил он.