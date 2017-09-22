На памятнике оружейнику Михаилу Калашникову, установленном в Москве, изображена схема немецкого автомата времен Второй мировой войны StG 44. На это обратил внимание историк Юрий Пашолок, пишет Газета.ru.
Взрыв-схема автомата расположена на задней части монумента, где рядом изображены различные модификации автомата Калашникова.
Официально Российское военно-историческое общество, устанавливавшее памятник, пока не прокомментировало использование схемы немецкого автомата.
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Памятник Михаилу Калашникову работы скульптора Салавата Щербакова торжественно открыли на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в центре Москвы 19 сентября 2017 года после неоднократного переноса дат.
Автомат StG 44 (Sturmgewehr 44, он же — MP 43/MP 44) был разработан конструктором Хуго Шмайссером во время Второй мировой войны, до 1945 года было изготовлено порядка 420 тыс. экземпляров.
Схема автомата StG 44 и изображение на памятнике Калашникову / Фото: gazeta.ru