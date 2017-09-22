В КНДР грозятся снова взорвать водородную бомбу

КНДР в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа "полностью уничтожить" страну может провести "самое мощное испытание" водородной бомбы в Тихом океане. Об этом заявил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Yonhap.

"Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане", - подчеркнул Ли Ен Хо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр иностранных дел КНДР сравнил Трампа с собакой

Он также отметил, что такие решения принимает лидер КНДР.

"Мы не имеем представления о том, какие именно действия могут быть предприняты, поскольку приказ отдает Ким Чен Ын", - сказал он.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореи.