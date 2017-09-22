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Главная » Мир » Австралия продлила санкции против РФ

Австралия продлила санкции против РФ

Австралия продлила санкции против РФ
Фото: censor.net.ua

Ограничения распространяются на 153 человека и 48 компаний

22.09.17 133
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Правительство Австралии приняло решение о продлении финансовых санкций против граждан и компаний, ответственных за угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"Австралия – страна ценностей. Она всегда занимала принципиальную позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Решение правительства Австралии о продлении санкций против РФ – это не результат давления, а продолжение системного подхода, понимание, что российская политика представляет угрозу для целого мира, в том числе для Австралии", - прокомментировал решение австралийского правительства посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Действие финансовых ограничений Австралии против граждан и предприятий РФ, оккупированного Крыма и представителей "ЛНР/ДНР" продлено на следующие 3 года или до выполнения Россией своих обязательств в рамках Минских соглашений.

В общем под ограничительные мероприятия австралийского правительства сегодня попадают 48 предприятий и 153 лица, то есть по сравнению с 2014 годом, когда санкции были введены впервые, финансовые ограничения коснутся дополнительно 42 человек и 12 компаний. Трех человек, которые погибли в период с 2014 по 2017 года, исключили из списков.

Напомним, Австралия одобрила первые санкции против РФ в июне 2014 года. В отличие от ЕС, срок пересмотра санкций в Австралии охватывает три года.

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