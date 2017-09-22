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Главная » Мир » Видео Российский телеканал объяснил заявление Фримена пристрастием актера к марихуане

Видео Российский телеканал объяснил заявление Фримена пристрастием актера к марихуане

<span class="label red">Видео</span> Российский телеканал объяснил заявление Фримена пристрастием актера к марихуане
Морган Фримен / Фото из открытых источников

Ведущий прогноза погоды на "России 24" считает, что "травка" могла стать причиной антироссийских высказываний

22.09.17 391
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Ведущий прогноза погоды на российском пропагандистском телеканале "России 24" Вадим Заводченков объяснил пристрастием к марихуане видеообращение Моргана Фримена, в котором актер попросил Дональда Трампа защитить демократию в мире от посягательства России.

По словам Заводченкова, уже много лет Фримен страдает фибромиалгией, которая часто приводит к развитию депрессии. Метеоролог уверяет, что болезнь актера стала прогрессировать после ДТП девятилетней давности. "Однако медикаментам Фримен предпочел более кардинальное средство", говорит Заводченков, а именно — марихуану.

Авторы программы показали фрагмент интервью Ларри Кингу, в котором Фримен говорил, что выступает за легализацию марихуаны, поскольку считает, что она не вреднее алкоголя. Затем создатели сюжета вспомнили, как актер рекламировал документальный фильм в поддержку легализации, а потом спросили нарколога, могла ли "травка" стать причиной антироссийских высказываний.

Врач-нарколог Константин Поплавченков заявил, что резко бросающие употреблять марихуану люди могут испытывать психотические расстройства, их могут одолевать параноидальные мысли.

"И вот эти высказывания вполне могут быть в рамках последствия употребления наркотиков", — подытожил специалист.

"Остается только суммировать высказывания экспертов. Насыщенный график, хронические болезни и употребление марихуаны явно не способствует здравой оценке ситуации и в политике в том числе", — резюмирует ведущий прогноза погоды.

Напомним, американский актер, обладатель премии "Оскара" Морган Фримен записал видеоролик, в котором призвал президента США защитить демократию в мире и США от России.

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