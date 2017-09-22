Глава МИД Германии упрекнул Трампа в "национальном эгоизме"

Лозунг "наша страна превыше всего" приводит лишь к увеличению конфронтации между государствами

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал президента США Дональда Трампа за проводимую им политику "национального эгоизма". Об этом он заявил во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает агентство DW.

"Лозунг "наша страна превыше всего" приводит лишь к увеличению конфронтации между государствами и к уменьшению благосостояния. В конце концов, от этого только проигрывают", - отметил Габриэль.

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Глава немецкого МИД добавил, что кризис вокруг Северной Кореи необходимо решать дипломатическими методами, и призвал мир к единству в вопросе КНДР, которая представляет "серьезную угрозу миру в мире".