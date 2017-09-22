Китай осудил новые санкции США против КНДР

Китай выступил против новых санкций США в отношении КНДР, поскольку они введены в одностороннем порядке в обход Совбеза ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

"Если вы говорите о новом пакете санкций, подписанных вчера президентом Трапом, то позиция Китая по этому вопросу известна: мы выступаем против односторонних санкций вне рамок Совета Безопасности ООН. Эта позиция четкая и последовательная", - отметил Лу Кан.

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Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал новый указ о санкциях против Северной Кореи. В частности, Вашингтон вводит 180-дневный запрет на посещение США самолетами и судами, которые побывали в Северной Корее и отказывается сотрудничать с лицами и компаниями, которые имеют торговые отношения с КНДР.