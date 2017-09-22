Около 2 тыс. жалоб о сексуальном насилии со стороны миротворцев поступило в ООН за 13 лет

Организация Объединенных Наций за 13 лет получила около 2 тыс. сообщений о сексуальном насилии со стороны миротворцев и сотрудников ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

700 жалоб зарегистрировано в Конго, где находится самый большой миротворческий контингент.

В 2017 году ООН получила 43 жалобы, треть из них пришлась на Конго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совбез ООН одобрил реформу миротворческих операций

Агентство АР также рассказало о случае с 14-летней девочкой в Конго, которую изнасиловал пакистанский миротворец, после чего жертва родила двух детей, а ООН так и не предоставила ей никакой помощи. По данным AP, дела об этих случаях либо исчезали, либо их передавали странам, которые предоставляли миротворцев.