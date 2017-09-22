Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Испания будет каждый день штрафовать Каталонию за организацию референдума

Испания будет каждый день штрафовать Каталонию за организацию референдума

Испания будет каждый день штрафовать Каталонию за организацию референдума
Фото из открытых источников

16 чиновников ждет ежедневный штраф в размере 6 тыс. евро

22.09.17 188
000

Испанский конституционный суд наложил ежедневные штрафы в размере до 12 тыс. евро на топ-чиновников Каталонии за каждый день организации запрещенного референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Шесть чиновников оштрафовали на 12 тыс. евро, других 16 чиновников ждет ежедневный штраф в размере 6 тыс. евро. Выплачивать штрафы придется за каждый день организации референдума, запрещенного судом.

Напомним, более дюжины каталонских чиновников полиция задержала во время обысков в офисах регионального правительства Каталонии, которые проводились для поиска документации, касающейся запланированного референдума о независимости.

Среди задержанных – глава департамента экономики Каталонии Хосеп Мария Жозе.

Задержание чиновников и обыски вызвали массовые протесты в Каталонии, на улицы вышли десятки тысяч человек.

Власти Каталонии намерены 1 октября провести референдум о выходе региона из состава Испании, однако референдум запретил Конституционный суд.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал президента Каталонии Карлеса Пучдемона уйти в отставку и отменить планы по проведению референдума о независимости.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Манафорт помогает курдам организовать референдум о независимости в Ираке, – СМИИспания предложила Каталонии автономное финансирование вместо референдумаИспанский премьер призывает каталонцев отказаться от "эскалации радикализма"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Скандальный министр. Андрей Рева о еде, пенсиях и страховом стаже 8735
  2. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 5634
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 11356
  4. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 5626
  5. Я люблю тебя. Что видит Аня, когда думает о Вове 5170
  6. Пражские крысарики. Почему на киевском Майдане крысы начали теснить людей 5822
  7. Молчаливый гром. Лучшие сериалы сентября 4844
  8. Мамы разные важны. Скандал вокруг книги Ларисы Денисенко «Майя и её мамы» — не о гомо и гетеро 2117
  9. Второе открытие Украины. Как "Кропивницкий-2017" встряхнул город 3813
  10. Крым-2017: сезон никакой. Почему жители полуострова недовольны итогами лета 6229
  1. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 4818 / 5361
  2. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 2101 / 2965
  3. НБУ запускает новую систему банковских платежей 1923 / 2728
  4. Мусорный континент призвали объявить 196-м государством мира 1908 / 2625
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1636 / 37507
  6. Внешность предполагаемой Марии Магдалины восстановлена 1633 / 2558
  7. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 1386 / 1815
  8. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 1290 / 1488
  9. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 1232 / 11356
  10. Умерла самая богатая женщина планеты 1182 / 1560
  1. В Украине создано мобильное приложение для самостоятельной диагностики болезней 17 / 1815
  2. Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее 9 / 1860
  3. Киев "под немцем". Какими были цены, зарплаты и развлечения во время немецкой оккупации 7 / 11356
  4. Мир в Украине в обмен на свободу Украины. О чем говорил Порошенко на Генассамблее ООН 7 / 2965
  5. Вице-президент США проигнорировал выступление Лаврова в Совбезе ООН 7 / 5361
  6. На памятнике Калашникову обнаружили автомат Третьего рейха 6 / 2142
  7. Вселенная на Лютеранской. Тысяча и одна история Эдуарда Лындина, человека и книги 5 / 842
  8. Мы их теряем. Почему экспаты покинули Нафтогаз 5 / 900
  9. В России распространили фейк о проекте резолюции Украины в ООН о миротворцах 5 / 1488
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.