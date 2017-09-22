Испания будет каждый день штрафовать Каталонию за организацию референдума

Испанский конституционный суд наложил ежедневные штрафы в размере до 12 тыс. евро на топ-чиновников Каталонии за каждый день организации запрещенного референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

Шесть чиновников оштрафовали на 12 тыс. евро, других 16 чиновников ждет ежедневный штраф в размере 6 тыс. евро. Выплачивать штрафы придется за каждый день организации референдума, запрещенного судом.

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Напомним, более дюжины каталонских чиновников полиция задержала во время обысков в офисах регионального правительства Каталонии, которые проводились для поиска документации, касающейся запланированного референдума о независимости.

Среди задержанных – глава департамента экономики Каталонии Хосеп Мария Жозе.

Задержание чиновников и обыски вызвали массовые протесты в Каталонии, на улицы вышли десятки тысяч человек.

Власти Каталонии намерены 1 октября провести референдум о выходе региона из состава Испании, однако референдум запретил Конституционный суд.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал президента Каталонии Карлеса Пучдемона уйти в отставку и отменить планы по проведению референдума о независимости.