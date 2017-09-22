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Главная » Мир » Uber утратил лицензию в Лондоне

Uber утратил лицензию в Лондоне

Uber утратил лицензию в Лондоне
Фото: independent.co.uk

В британской столице приложение Uber используют около 3,5 млн пассажиров и 40 тыс. водителей

22.09.17 117
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Лицензию такси Uber на перевозки в Лондоне не продлили. Об этом сообщает BBC

По имеющимся данным, транспортный регулятор Соединенного Королевства Transport for London (TfL)  считает, что сервис Uber не подходит для Лондона. Появились предположения, что могут запретить и соответствующее приложение.

Противники перевозчика утверждают, что такси Uber  вызывают пробки на дорогах, а компания не предпринимает достаточных усилий, чтобы регулировать своих водителей.

В Лондоне приложение Uber используют около 3,5 миллионов пассажиров и 40 тыс. водителей.

В заявлении Транспортного управления Лондона (TfL) отмечается, что регулирование работы лондонского такси и частных перевозчиков предназначено для обеспечения безопасности пассажиров. Частные операторы должны отвечать строгим правилам и демонстрировать TfL, что они делают все для их соблюдения.

"Управление пришло к выводу, что компания Uber London Limited не подходит под условия, которые дают право получить лицензию на частные перевозки", – говорится в заявлении.

TfL считает, что подход и поведение Uber демонстрируют недостаток корпоративной ответственности по ряду вопросов, которые должны нести потенциальные последствия для общественной безопасности.

В частности, отмечается, что подход компании к реагированию на сообщения о серьезных преступления не соответствует требованиям.

У компании Uber есть 21 день на подачу апелляции, в течение этого срока она имеет право продолжать операционную деятельность в Лондоне.

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