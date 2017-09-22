Во Владивостоке руководство лицея №41 угрожало 16-летнему ученику Семену Голубовскому, который принес в класс несколько значков "Навальный 20!8".

Молодой человек записал разговор, который опубликовал в YouTube штаб российского оппозиционного политика Алексея Навального.

"Мне долго промывали мозги. Говорили, что я не смогу устроиться в жизни, потому что я на слежке у ФСБ", - рассказывает Голубовский.

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На записи представители администрации школы пугают Голубовского отчислением, говорят, что принести значок в школу равносильно распространению наркотиков.

"Ты хочешь сидеть в тюрьме? Тут грань небольшая", – пригрозили ему во время беседы.

Учителя рассказали подростку, что контент на его странице во "ВКонтакте" отслеживает ФСБ. Ему также пообещали, что он не сможет поступить ни в один вуз в стране, он "однозначно будет привлечен к дисциплинарному взысканию", а его мать заплатит штраф, пишет "Радио Свобода".

"Я их не надевал во время занятий. Лишь на большой перемене я достал значки и рассматривал. Классный руководитель попросила показать, что у меня в руках. Затем она, несмотря на мое возмущение, забрала значки. Через полчаса на урок пришла директор лицея и пригласила на разговор. В кабинете меня уже ждал психолог, который работает в лицее, и инспектор по делам несовершеннолетних. Классный руководитель сказала, что только предатель мог принести в школу такой значок и она должна была донести директору об этом предательстве", – рассказал ученик.