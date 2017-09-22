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Главная » Мир » Из системы здравоохранения Великобритании ушли 10 тыс. медработников из ЕС
Из системы здравоохранения Великобритании ушли 10 тыс. медработников из ЕС
Фото из открытых источников

Из системы здравоохранения Великобритании ушли 10 тыс. медработников из ЕС

Всему виной - Brexit

22.09.17 259
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Около 10 тысяч граждан ЕС оставили работу в Национальной службе здравоохранения Великобритании с момента проведения референдума о выходе страны из блока. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Агентство NHS Digital, которое собирает данные о медицинской службе, выявило, что за 12 месяцев до июня этого года, 9832 человека из ЕС – врачи, медсестры и вспомогательный персонал – уволились.

Среди оставивших работу в Нацслужбе здравоохранения Великобритании с июня 2016 по июнь 2017 года – 3885 медицинских сестер и 1794 врача.

Британская медицинская ассоциация заявила, что результаты агентства похожи на результаты собственного исследования, в котором было выявлено, что четверо из 10 врачей из стран ЕС, работающих в Великобритании, рассматривали вопрос об увольнении.

"Прошло более года после референдума, но правительство не смогло представить никаких подробностей относительно будущего для граждан ЕС и их семей, проживающих в Великобритании, – сказала пресс-секретарь Британской медицинской ассоциации, представляющей 170 тысяч врачей. – Тереза ​​Мэй должна положить конец неопределенности и предоставить медикам с EEA (Европейской экономической зоны), которые работают в Нацслужбы здравоохранения Великобритании разрешение на постоянное проживание, а не использовать их как политических пешек на переговорах".

Ранее сообщалось, что лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл о том, что выход Великобритании из Европейского союза может сорваться из-за разногласий внутри основных партий. Он не исключил повторный референдум о выходе Британии из Евросоюза.

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