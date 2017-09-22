Из системы здравоохранения Великобритании ушли 10 тыс. медработников из ЕС

Около 10 тысяч граждан ЕС оставили работу в Национальной службе здравоохранения Великобритании с момента проведения референдума о выходе страны из блока. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Агентство NHS Digital, которое собирает данные о медицинской службе, выявило, что за 12 месяцев до июня этого года, 9832 человека из ЕС – врачи, медсестры и вспомогательный персонал – уволились.

Среди оставивших работу в Нацслужбе здравоохранения Великобритании с июня 2016 по июнь 2017 года – 3885 медицинских сестер и 1794 врача.

Британская медицинская ассоциация заявила, что результаты агентства похожи на результаты собственного исследования, в котором было выявлено, что четверо из 10 врачей из стран ЕС, работающих в Великобритании, рассматривали вопрос об увольнении.

"Прошло более года после референдума, но правительство не смогло представить никаких подробностей относительно будущего для граждан ЕС и их семей, проживающих в Великобритании, – сказала пресс-секретарь Британской медицинской ассоциации, представляющей 170 тысяч врачей. – Тереза ​​Мэй должна положить конец неопределенности и предоставить медикам с EEA (Европейской экономической зоны), которые работают в Нацслужбы здравоохранения Великобритании разрешение на постоянное проживание, а не использовать их как политических пешек на переговорах".

Ранее сообщалось, что лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл о том, что выход Великобритании из Европейского союза может сорваться из-за разногласий внутри основных партий. Он не исключил повторный референдум о выходе Британии из Евросоюза.