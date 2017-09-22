Взрыв в метро Лондона мог иметь гораздо худшие последствия

Бомба была начинена шрапнелью, но сдетонировала лишь частично

Самодельная бомба, взорвавшаяся в лондонском метро на станции Parsons Green и ранившая 30 человек, сдетонировала лишь частично, а могла нанести куда больше ущерба. Об этом заявила начальник полиции Лондона Крессида Дик, передает Укринформ со ссылкой на АР.

"Обнаруженная на прошлой неделе бомба была очень опасной, и все могло быть намного хуже", – заявила она.

Согласно заявлению, бомба была начинена шрапнелью. Таким образом, если бы снаряд разорвался полностью, пострадавших было бы намного больше.

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Напомним, 15 сентября 2017 года в Лондоне на станции метро Parsons Green произошел взрыв. В задней части поезда взорвался белый контейнер, который оставили в сумке у дверей вагона, пострадали 30 человек. Полиция расследует инцидент как теракт.

21 сентября двое из шести человек, арестованных по подозрению в теракте, были освобождены без предъявления обвинений. Четверо других остаются под стражей.