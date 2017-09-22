37 стран мира нуждаются в срочной продовольственной помощи, - ООН

Конфликты и экстремальные погодные условия привели в 2017 году к тому, что 37 стран мира нуждаются в срочной международной продовольственной помощи.
Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций "Прогноз на урожай и ситуация с продовольствием", сообщает Центр новостей ООН.
В частности, авторы доклада отмечают, что ураганы в Карибском бассейне и наводнения в Западной Африке обернулись резким сокращением производства продуктов питания в 2017 году и, соответственно, ростом числа людей, которые нуждаются во внешней помощи.
Из 37 стран, которые испытывают дефицит продовольствия, 28 расположены в Африке.
Самая тяжелая ситуация на африканском континенте сложилась в Сомали, Нигерии, Ливии, Кении, Джибути, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Чаде и Южном Судане.
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В помощи извне нуждаются также жители Ирака, Гаити, Пакистана, Йемена и Сирии.
В целом глобальное производство зерновых в 2017 году составит 2 611 млн тонн. На продовольственную ситуацию в мире положительное влияние окажет богатый урожай зерна в Латинской Америке и в странах на юге Африки.