Россия пытается помешать экстрадиции в США задержанного в Испании хакера

Россия пытается помешать экстрадиции в США российского хакера Петра Левашова, которого обвиняют в ряде киберпреступлений. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

37-летний Левашов, который считается одним из самых известных спамеров в мире, был арестован в начале этого года, когда отдыхал с семьей в Барселоне.

Сегодня, 22 сентября, он должен был предстать перед судом в Мадриде, который должен решить, следует ли его судить в США по обвинению в мошенничестве и несанкционированном перехвате электронных средств связи.

Юрист Левашова сообщила, что за час до слушания российская сторона подала властям Испании запрос на экстрадицию подозреваемого.

Власти США связывают Левашова с созданием ряда мощных бот-сетей, способных распространять миллиарды спам-писем.

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Напомним, Россия также хочет направить запрос об экстрадиции подозреваемого в киберпреступлениях россиянина, которого разыскивают власти США по подозрению в отмывании $4 млрд. Он был задержан в Греции и сейчас суд должен решить, какой стране его выдавать.