Трамп и Ким Чен Ын оскорбили друг друга и обменялись взаимными угрозами

По версии лидеров США и КНДР, один из них "психически больной старый дурак", а второй – "сумасшедший"

Президент США Дональд Трамп заявил, что "сумасшедший" лидер КНДР поплатится, как никогда ранее, в ответ на то, что Ким Чен Ын, назвав Трампа "психически больным старым дураком", пригрозил уничтожить его огнем. Об этом сообщает Европейская правда.

19 сентября на Генассамблее ООН Трамп сказал, что США готовы полностью уничтожить Северную Корею, однако надеются, что к силовым методам в конфликте с КНДР прибегать не придется.

21 сентября, через несколько часов после того, как Трамп заявил о подписании нового указа об усилении санкций против КНДР, северокорейский лидер обозвал Трампа "психически больным старым дураком" и пригрозил уничтожить его огнем.

"Я обязательно и непременно обуздаю душевнобольного американского старого дурака огнем", – сказал Ким Чен Ын в своем заявлении, которое передало государственное информационное агентство KCNA, имея в виду Трампа.

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Свое возмущение по поводу этого Трамп выразил сегодня в Twitter.

"Ким Чен Ын из Северной Кореи, который является очевидно сумасшедшим, и которому безразличен голод или убийства своих людей, поплатится, как никогда раньше!", – написал Трамп.