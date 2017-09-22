Заместительницу премьер-министра Румынии обвинили в земельных махинациях

Дело касается передачи государственной земли в 2013 году, когда Шайдех работала министром регионального развития

Антикоррупционные прокуроры Румынии 22 сентября начали уголовное дело против вице-премьера Севил Шайдех по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Ранее в тот же день Шайдех рассказала, что прокуроры объявили ей о подозрении, но отказалась сообщить больше деталей.

Дело касается передачи земли в 2013 году, когда Шайдех работала министром регионального развития.

Прокуроры утверждают, что чиновница оказала содействие в передаче из государственной собственности 324 гектаров земли вблизи Дуная. Участки были переданы в собственность окружного совета Телеорман, который затем сдал их в аренду в частные руки.