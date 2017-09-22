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Главная » Мир » Банки Великобритании будут замораживать счета нелегальных иммигрантов

Банки Великобритании будут замораживать счета нелегальных иммигрантов

Банки Великобритании будут замораживать счета нелегальных иммигрантов
Фото из открытых источников

Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов

22.09.17 63
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Банки Великобритании с нового года сверят всех держателей счетов со списком лиц, которые подлежат депортации из страны или скрываются от миграционных служб. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета. Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.

Согласно попавшей в распоряжение газеты Guardian информации, проверять все 70 млн текущих счетов в британских банках с целью выявления нелегальных мигрантов будут раз в три месяца.

Помимо этого британский закон о иммиграции 2016 года предусматривает целый ряд мер, направленных на то, чтобы нелегалы решили добровольно покинуть страну.

В 2014 году были ужесточены правила открытия счетов. С того времени банки начали проверять миграционный статус будущих клиентов.

Министерство внутренних дел утверждает, что банки получат информацию лишь о тех, кто находится в Великобритании незаконно.

К их числу относятся иностранцы, более не имеющие права на обжалование решения о депортации и соответственно утратившие возможность пользования банковскими услугами, уточнила глава министерства Эмбер Радд.

Она подчеркнула, что мигранты, находящиеся в Британии легально, смогут использовать свои банковские счета как обычно.

Филип Огар, бывший член совета директоров банка TSB, а также в прошлом служащий министерства внутренних дел, сказал, что нарушители должны почувствовать на себе всю силу закона, но он выразил беспокойство относительно того, как будут исправляться неизбежные ошибки.

"Исполнение [закона] находится в руках министерства внутренних дел и банков, а ни те, ни другие не отличаются безупречной реализацией принятых решений. Что будет, если что-то пойдет не так? Если счет заморожен, но его владелец находится в стране легально, или если заморозили счет не того человека? Проблема в том, что [банки получат] множество имен, будут заморожены счета не тех людей, и тогда встанет вопрос о том, как это все разрешать", – поделился своими опасениями Огар.

Объединенный совет помощи мигрантам раскритиковал нововведение, предположив, что пострадают также и мигранты, у которых есть право находиться в стране.

Глава совета Сатбир Сингх рассказал Guardian: "Репутация правительства в области иммиграционной политики – доказательство того, что ему не стоит доверять в вопросе реализации проекта надлежащим образом. Миграционный статус определяется исходя из множества факторов, а МВД постоянно выдает неверную информацию и директивы".

Представитель министерства внутренних дел заявил: "Мы разрабатываем миграционную систему, которая будет справедливой к тем, кто здесь находится легально, но строгой к тем, кто нарушает закон. Каждый в нашем обществе может принять участие в борьбе с нелегальной миграцией".

Закон также предусматривает строгие наказания домовладельцам и работодателям, которые соответственно сдают жилье или предоставляют работу нелегалам.

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