Макрон подписал указы о трудовой реформе, вызвавшей массовые протесты во Франции

Все реформы начнут применяться не позднее 1 января 2018 года

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал пять указов, которые реформируют Трудовой кодекс, и объявил, что все мероприятия реформы вступят в силу не позднее 1 января 2018 года. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Макрон подписал указы о реформе, которая раньше вызывала массовые протесты, в прямом эфире французского телевидения.

"Эта реформа вступит в силу, как только будут опубликованы указы", – сказал Макрон, добавив, что первые меры, такие как право на дистанционную работу, начнут применяться "в течение ближайших нескольких дней".

"Все реформы, содержащиеся в этих указах, начнут применяться не позднее 1 января следующего года", – сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Европе обеспокоены незавершенностью наших реформ

Напомним, реформа в трудовой сфере была одним из главных обещаний Эммануэля Макрона во время предвыборной кампании. Он обещал создать рабочие места и сделать страну более конкурентоспособной.

Профсоюзы недовольны реформой и считают, что она проводится в пользу крупных компаний.