Тереза ​​Мэй заявила, что британцы никогда не чувствовали себя в ЕС как дома

Граждане Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, потому что они хотят больше непосредственного контроля над решениями, которые влияют на их повседневную жизнь. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время выступления во Флоренции, в котором она объявила свое видение отношений с ЕС после Brexit, передает Европейская правда.

По ее словам, Великобритания никогда не чувствовала себя в ЕС как дома, добавив, что британцы "никогда не чувствовали ЕС неотъемлемой частью нашей национальной истории", как это происходит в других странах ЕС.

"Мы можем покинуть Европейский Союз, но мы не покидаем Европу. Великобритания все еще является гордым членом семьи европейских народов. Успех ЕС глубоко соответствует нашим национальным интересам. Мы хотим быть вашим самым сильным другом и партнером", – сказала премьер-министр.

Мэй отметила, что Великобритания будет продолжать работать с ЕС как суверенное государство, под контролем британцев.