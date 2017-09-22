Ураган "Мария" на Карибах убил 32 человека

По меньшей мере 32 человека погибли в результате урагана "Мария", который пронесся над Карибскими островами. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

22 сентября ураган обрушился на острова Теркс и Кайкос, после того, как пронесся над Пуэрто-Рико и другими Карибскими островами с ветрами и дождями, которые разрушали дома, заливали улицы, подрывали экономику и оставили минимум 32 погибших, говорится в сообщении.

Количество погибших в Карибском бассейне может вырасти.

"Мария" – второй крупный ураган, который нанес удар по Карибскому бассейну в этом месяце, а также сильнейший шторм, который ударил по Пуэрто-Рико почти за 90 лет.