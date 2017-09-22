Иран намерен усилить ракетную программу

Иран, несмотря на критику со стороны США и Франции, планирует усилить свои военные силы и ракетную программу. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в пятницу, 22 сентября, в телевизионном обращении по случаю годовщины начала первой войны между Ираком и Ираном в 1980 году, передает DW.

"Нравится вам это или нет, мы будем усиливать свою военную мощь. Мы будем совершенствовать не только наши ракеты, но и наши военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы. Когда речь идет об обороне нашей страны, мы ни у кого не спрашивать разрешения", – сказал Роухани.

Во время военного парада в Тегеране 22 сентября Иран представил новую баллистическую ракету дальностью до двух тысяч километров, которая способна переносить несколько боеголовок, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

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Напомним, во время первого выступления в Генеральной ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп назвал Иран "государством-изгнанником", а соглашение с Ираном – "позором для США". Однако в Европейском Союзе заверили, что ни одна из сторон эту ядерное соглашение не нарушала.