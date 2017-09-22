Во время землетрясения в Мексике собака спасла более 50 человек

Лабрадор-ретривер Фрида проявила героизм, когда помогла вызволить из-под завалов после землетрясения в Мексике более 50 человек.
По данным издания Metro, на которое ссылаются мировые СМИ, специально обученная собака, которая служит в местном ВМФ успела побывать в нескольких городах Мексики, частично разрушенных землетрясением.
Собака помогала разгребать завалы и вытаскивать людей, оказавшихся под обломками зданий. Мексиканские телеканалы не первый год снимают репортажи о ней.
Только в городе Оахака Фрида спасла более 50 человек. Из них 12 находились в тяжелом состоянии.
Напомним, китайские ученые клонировали собаку.