Эйфелеву башню с момента ее открытия посетили 300 млн человек

А открывали ее в 1889 году исключительно в качестве временного сооружения

Главную достопримечательность французской столицы Парижа - Эйфелеву башню - с 1889 года посетили 300 млн человек.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на компанию SETE, которая занимается обслуживанием этого туристического объекта.

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По этому случаю всем посетителям будет предложено сделать фотографии с главной туристической достопримечательностью Парижа, которые затем будет размещены на специальной стене в виде надписи - "300 миллионов спасибо".

Напомним, Эйфелева башня была открыта для посещения 1889 году. Изначально она строилась как временное сооружение для Всемирной выставки, которая проходила во французской столице в том же году.

Ее высота составляет 324 метра, и она считается самой посещаемой платной достопримечательностью в мире.