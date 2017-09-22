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Главная » Мир » Siemens подал новый иск против двух российских компаний

Siemens подал новый иск против двух российских компаний

Siemens подал новый иск против двух российских компаний
Daily News Egypt

О подробностях нового иска пока не сообщается

22.09.17 61
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В России совместное предприятие Siemens и компании "Силовые машины" – "Сименс технологии газовых турбин" подало еще один иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур Ростеха – ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда.

При этом о подробностях нового иска пока не сообщается.

Отметим, первый иск "Сименс технологии газовых турбин" подали 8 сентября, его рассмотрение начнется 20 октября. В этом иске предприятие требует признать недействительным заключенный с "Технопромэкспортом" контракт, в котором фигурируют турбины, доставленные в аннексированный Крым. Также совместное предприятие намерено истребовать у структур Ростеха имущество из незаконного владения.

Отдельный иск подал сам концерн Siemens к компании "Технопромэкспорт" из-за ситуации с поставками турбин для крымских ТЭС.

Напомним, скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

10 июля глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

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