Элтон Джон хотел создать семью с женщиной

По словам музыканта, для того, чтобы быть достойным чьей-то любви, нужно быть честным перед собой и своим партнером

Знаменитый английский музыкант очень хотел построить отношения с женщиной, звукоинженером Ренатой Блауел, и даже женился на ней.

Пара обручилась в 1984 году в Австралии.

Своими воспоминаниями о романе с Ренатой один из самых знаменитых геев в мире поделился на странице в Instagram, который цитируют мировые СМИ.

"Много лет назад я выбрал Австралию для своей свадьбы с прекрасной женщиной, к которой я испытывал огромную любовь и восхищение. Я больше всего хотел быть хорошим мужем, но я отрицал то, кем я был на самом деле, и это принесло моей жене грусть и заставило меня чувствовать огромную вину и сожаление", - написал Элтон Джон.

По его словам, для того, чтобы быть достойным чьей-то любви, нужно быть честным перед собой и своим партнером.

Вскоре, делится Элтон Джон, он встретил Дэвида Ферниша, с которым может полностью быть собой.

"Почти 24 года назад я встретил человека, с которым могу полностью быть собой. Когда мы поженились в 2014-м, было такое ощущение, что этот факт принял мир. Для Дэвида и меня, возможность открытого любить и быть преданными друг другу, и то, что это признается и прославляется, придает жизни настоящий смысл", - заверил артист.

Подытожил свой пост Элтон Джон словами надежды, что Австралия, которую он очень любит, наконец оценит и примет честность и отвагу, которой требует от людей гей-брак.

Напомним, в Австралии отказались венчать пару из-за поста невесты в Facebook.