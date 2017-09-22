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Главная » Мир » Под Москвой едва не разбился Airbus A380

Под Москвой едва не разбился Airbus A380

Под Москвой едва не разбился Airbus A380
Фото: Skift

Инцидент произошел еще 10 сентября, но известно о нем стало только сейчас

22.09.17 834
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Авиалайнер Airbus A380, следовавший рейсом ЕК-131, едва не потерпел крушение в районе московского аэропорта Домодедово.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на портал Aviation Herald.

Инцидент произошел 10 сентября в 15 километрах от воздушной гавани. По данным Aviation Herald, пилот допустил ошибку при заходе на посадку и сблизился с землей до высоты в 120 метров при норме в 600 метров.

После сближения с землей самолет начал набирать высоту и вышел на второй круг, но пилоты снова не смогли посадить лайнер. Он приземлился только с третьей попытки.

На борту на тот момент находились 426 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Напомним, в Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 44 человека.

 

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