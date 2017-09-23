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Главная » Мир » Иран испытал баллистическую ракету

Иран испытал баллистическую ракету

Иран испытал баллистическую ракету
Баллистические ракеты в подземном хранилище в Иране / Фото: Reuters/farsnews.com

Дальность полета ракеты - 2 тысячи километров

23.09.17 37
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В Иране провели успешное испытание новой баллистической ракеты Khorramshahr.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на PressTV.

Ракета с дальностью полета до 2 тыс. км способна нести несколько боеголовок.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду, 20 сентября, призвал президента США Дональда Трампа извиниться за слова об Иране и ядерном соглашении. По мнению Роухани, "абсурдные и полные ненависти" заявления Трампа перед членами Генассамблеи ООН навредили ядерной сделке, подписанной в 2015 году.

Накануне, говоря о ядерной сделке с Ираном, президент США отметил, что его страна не может "придерживаться соглашения, если она предоставляет прикрытие для развития ядерной программы".

Однако Роухани, со своей стороны, исключил новые переговоры по ядерной сделке с администрацией президента Трампа, поскольку, по его мнению, "разговор с таким правительством был бы пустой тратой времени".

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе заявлял, что ядерное соглашение готовили на протяжении более двух лет, обсуждая каждое слово и каждое отдельное предложение.

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