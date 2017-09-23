Трамп предложил стрелять в футболистов, проигнорировавших гимн

Американский президент призвал зрителей покидать трибуны при проявлении неуважения к ценностям США

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ), отказавшихся стоя выслушать национальный гимн страны.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на ESPN.

Трамп заявил, что руководство лиги обязано стрелять в футболистов, проигнорировавших исполнение гимна. Он также призвал зрителей покидать трибуны при проявлении неуважения к ценностям США.

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Во время исполнения гимна перед матчем некоторые игроки НФЛ опустились на одно колено, выражая протест против жестокого обращения полиции с афроамериканцами.

Напомним, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал президента США Дональда Трампа за проводимую им политику "национального эгоизма".