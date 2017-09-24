В Германии начались выборы в Бундестаг

В Германии начались выборы депутатов Бундестага. Избирательные участки открылись по всей стране в 8 часов по местному времени (9 по Киеву). Выборы проходят по смешанной системе: в 299 одномандатных округах и по партийным спискам. Голосование продлится до 18 часов (19 по Киеву).

В выборах участвуют 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо набрать не меньше пяти процентов голосов.

Напомним, результаты последних опросов отдают победу блоку Ангелы Меркель ХДС/ХСС с 36,2%. Немецкие социал-демократы пользуются поддержкой 22% избирателей.

На третьем месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 10,3%, далее следуют партии "Левые" — 9,8%, либералы из Свободной демпартии — 9,6%, "Зеленые" — 7,7%.