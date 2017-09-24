В США издали пособие по противодействию гибридной агрессии РФ

В книге анализируется российская тактика в Крыму и на Донбассе

Армия США издала "Пособие по российскому военному делу нового поколения". В руководстве изучается российская гибридная военная тактика, примененная в Крыму и на Донбассе. Издание опубликовано в свободном доступе на сайте PublicIntelligence.

Пособие было издано в декабре 2016 года для внутреннего пользования, но не является засекреченным. Об этом сообщает Украинская правда.

"Пока американская армия сражалась в Ираке и Афганистане, она достигла наивысшего тактического уровня противоборствующей силы нашей эры. Однако враги Америки не отдыхали. Россия наблюдала трансформацию американской армии и начала трансформацию своей собственной", - говорится в предисловии к изданию.

На 68-ми страницах пособия собраны фотографии российской военной техники с ее описаниями и характеристиками.

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В книге описана стратегия России, направленная на смену правительств на примере Крыма и Донбасса.

Отдельно в пособии рассмотрены и невоенные средства, используемые Россией для достижения своих целей.

"Кремль сотрудничает с преступными хакерскими группами, и российское правительство использует тысячи профессиональных хакеров как часть стратегии информационных операций. Это сильно превосходит военные киберспособности США и означает, что бригады США могут подвергаться кибератакам со стороны пророссийских симпатиков в странах, которые даже не участвуют в конфликте", - говорится в пособии.

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Между тем, авторы указывают, что российская армия испытывает недостаток средств электронной борьбы и авиационной поддержки и потеря даже одной из таких систем - серьезный удар для российских военных. Также отмечается недостаток мотивации солдат призывников и мощность, но низкая точность военной техники.