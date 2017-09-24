Северная Корея опубликовала видеоролик, на котором ракеты КНДР "уничтожают" бомбардировщики и авианосец США. Видео опубликовано на DPRK Today.
Видеоролик содержит нарезку выступлений президента США Дональда Трампа, сопровождаемых надписями на корейском языке.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США и КНДР снова грозятся уничтожить друг друга
После этого на видео показываются американские бомбардировщики и истребители с наложением графических эффектов. На видео их якобы уничтожают северокорейские ракеты. КНДР так же "уничтожает" атомный авианосец США "Карл Винсон" с помощью подводной лодки.
Видео появилось после того, как бомбардировщики ВВС США B-1B в сопровождении истребителей F-15C пролетели над водами к востоку от КНДР, приблизившись к самой северной границе демилитаризованной зоны.