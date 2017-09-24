В Германии в приюте для беженцев убили украинца

Наш соотечественник погиб в результате ссоры с казахом

В немецком городе Еггеленфельд (Нижняя Бавария) в общежитии для беженцев в результате конфликта был убит 28-летний гражданин Украины. Об этом сообщает DW.

Украинец жил в одной комнате с 47-летним беженцем из Казахстана. Утром 23 сентября между ними вспыхнул конфликт, в результате которого украинец получил настолько тяжелые травмы, что скончался еще в общежитии.

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Причины конфликта неизвестны, подробностей обстоятельств гибели украинца не сообщается.

47-летний подозреваемый был арестован полицией в приюте. Сегодня он должен предстать перед судом для избрания меры пресечения.