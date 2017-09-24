Итальянская телекомпания "отрезала" от Украины Крым

Итальянская телекомпания World Fashion Channel Europе S.R.L на своем сайте разместила карту с Крымом в составе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"На сайте телекомпании зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной республики Крым", - говорится в сообщении.

Нацсовет напоминает, что насильственная аннексия Крыму не признается украинским государством, а также не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и противоречит решению Венецианской комиссии. В связи с этим регулятор обратился к телекомпании с требованием убрать со своего сайта недостоверную карту.

"В противном случае у Национального совета будут основания рассматривать зафиксированные нарушение норм законодательства как недружественное отношение к украинским зрителям и к государству Украина в целом", - подчеркнули в Нацсовете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европа сказала свое слово в деле Семены

Если телекомпания не выполнит требований регулятора, может быть прекращена трансляция программы World Fashion Channel на территории Украины.