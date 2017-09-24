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Главная » Мир » Итальянская телекомпания "отрезала" от Украины Крым
Итальянская телекомпания "отрезала" от Украины Крым
Из открытых источников

Итальянская телекомпания "отрезала" от Украины Крым

На сайте World Fashion Channel полуостров включили в состав РФ

24.09.17 51
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Итальянская телекомпания World Fashion Channel Europе S.R.L на своем сайте разместила карту с Крымом в составе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.  

"На сайте телекомпании зафиксирован факт размещения карты Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной республики Крым", - говорится в сообщении.

Нацсовет напоминает, что насильственная аннексия Крыму не признается украинским государством, а также не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и противоречит решению Венецианской комиссии. В связи с этим регулятор обратился к телекомпании с требованием убрать со своего сайта недостоверную карту.

"В противном случае у Национального совета будут основания рассматривать зафиксированные нарушение норм законодательства как недружественное отношение к украинским зрителям и к государству Украина в целом", - подчеркнули в Нацсовете.

Если телекомпания не выполнит требований регулятора, может быть прекращена трансляция программы World Fashion Channel на территории Украины.

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