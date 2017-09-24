Шведская полиция задержала двух российских морских офицеров, посадивших на мель 80-метровое судно, перевозившее 44 тыс. литров дизельного топлива. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aftonbladet.

Грузовой корабль сел на мель сегодня ночью в пяти километрах к югу от шведского острова Оскарсхамн. Корабль шел под флагом Фарерских островов. На борту был филиппинский экипаж, которым управляли двое российских офицеров.

Судно обнаружили шведские лоцманы, которые вызвали береговую охрану и полицию. По прибытии полицейские обнаружили 37-летнего капитана в нетрезвом состоянии. Другой россиянин - 50-летний штурман, в этот время находился в рубке, пытаясь сместить корабль с мели. Их обоих доставили в отделение полиции и взяли кровь на анализ. Оказалось, что уровень алкоголя у обоих превышал 1 промилле.

Полиции пришлось позже отвезти одного из офицеров на судно, чтобы он дал указания экипажу, ведь никто больше не имеет на это юрисдикции.

Береговая охрана осмотрела судно и не обнаружила повреждений, утечки дизеля в море не произошло. Однако корабль до сих пор остается на мели, и пока неизвестно, когда и как его оттуда снимут.

Фото: aftonbladet.se