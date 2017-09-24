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Швейцарцы на референдуме отказались от повышения пенсионного возраста для женщин

Швейцарцы на референдуме отказались от повышения пенсионного возраста для женщин
Фото: swissinfo.ch

Реформа также предусматривает повышение пенсионных взносов с заработной платы и незначительное увеличение НДС

24.09.17 259
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Граждане Швейцарии отклонили на референдуме в воскресенье, 24 сентября, проект пенсионной реформы, предложенной правительством. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов, передает Европейская правда со ссылкой на телеканал SRF.

По предварительным данным, 53,5% граждан высказались против третьей попытки за 20 лет провести пенсионную реформу, 46,5% – поддержали ее.

Парламент одобрил реформу в марте этого года после шестилетнего обсуждения. Пакет реформ был направлен на повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, как у мужчин.

Также предусматривалось повышение пенсионных взносов с заработной платы и незначительное увеличение НДС с 8% до 8,3%. В качестве компенсации все новые пенсионеры получили бы дополнительно 70 швейцарских франков ($73) в месяц.

Официальные результаты должны обнародовать вечером 24 сентября.

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