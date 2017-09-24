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Главная » Мир » В Каталонии продолжаются демонстрации в поддержку референдума

В Каталонии продолжаются демонстрации в поддержку референдума

В Каталонии продолжаются демонстрации в поддержку референдума
Фото: lavanguardia.com

Голосование за независимость намечено на 1 октября

24.09.17 46
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Во многих городах Каталонии сегодня продолжаются уличные акции в поддержку проведения референдума о независимости. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на каталонское издание La Vanguardia.

Основная акция проходит в Барселоне, где несколько тысяч протестующих собрались в центре с лозунгами "Мы проголосуем!" и раздавали образцы бюллетеней.

Выступая перед демонстрантами, президент каталонского парламента Карме Форкаделл заявил, что они должны противостоять "провокациям" со стороны центрального правительства.

"Они видят насилие в Каталонии. Его не было и не будет. Мы – мирные люди, и все, что мы хотим – это соблюдение наших прав", – заявил Форкадел.

Напомним, испанские власти взяли под контроль всю правоохранительную систему Каталонии, чтобы остановить проведение референдума о независимости 1 октября.

На этой неделе Испания взяла на себя контроль над финансами Каталонии, чтобы предотвратить использование средств для проведения референдума.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что правительство Испании фактически приостановило автономию Каталонии и ввело чрезвычайное положение в регионе.

После этого тысячи людей вышли на улицы нескольких городов Каталонии, чтобы выразить поддержку референдуму и требовать освобождения задержанных каталонских чиновников.

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