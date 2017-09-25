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Инфографика На выборах в Германии победила партия Меркель

<span class="label red">Инфографика</span> На выборах в Германии победила партия Меркель
Ангела Меркель / Фото: news.phf.hu

Блок христианских демократов набрал 33 % голосов

25.09.17 10
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На парламентских выборах в Германии, прошедших 24 сентября, победу одержал правящий блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, передает DW.

Блок ХДС/ХСС поддержали 33 % избирателей. За их нынешних партнеров по правительственной коалиции - социал-демократов (СДПГ) - проголосовали 20,5 %.   Потеря обеих партий существенно упала в сравнении с прошлыми выборами. В 2013 году христианские демократы набрали 41,5 %, СДПГ - 25,7 %. Социал-демократы, показавшие худший результат в послевоенной истории Германии, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте оказалась правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 % голосов. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 %, Левая партия - 9,2 % и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 %. Остальные партии получили менее 5 %, необходимых для прохождения в парламент.

Учитывая намерение СДПГ уйти в оппозицию, фактически единственным математически и политически возможным вариантом новой правящей коалиции будет союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых". Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ.

Явка на выборах составила 76,2 %, в предыдущих парламентских выборах в голосовании приняли участие 71,5 % избирателей.

Источник: DW

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