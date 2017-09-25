В Иракском Курдистане стартовал референдум о независимости

Для участия в голосовании зарегистрировались 5,3 млн человек

На территории курдской автономии Ирака началось голосование по референдуму о независимости региона. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на телеканал Rudaw.

Избирательные участки открылись в 07:00 (совпадает с киевским временем) и закроются в 18:00. Результаты будут известны спустя сутки после завершения работы участков.

Для участия в голосовании зарегистрировались 5,3 млн человек. Они должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?".

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Ранее лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что не отступит от планов провести плебисцит, несмотря на давление со стороны Запада и региональных лидеров. Стремление иракских курдов реализовать свой давний план развода с Багдадом грозит вызвать далеко идущие дестабилизирующие последствия в стратегически важном регионе — распад Ирака, взрыв сепаратизма в Турции, Сирии и Иране и ослабление борьбы с запрещенным в России «Исламским государством», в которой курды остаются одной из главных сил.

Напомним, власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади ранее заявил, что референдум противоречит Конституции Ирака, и его итоги признаны не будут.

Парламент Ирака выступил против проведения референдума о независимости КРАИ.